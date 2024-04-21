Пугачева и Галкин решат судьбу дома в деревне Грязь? Зачем певица едет в РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

СМИ сообщили, что народная артистка СССР Алла Пугачева собирается в этом году приехать в Россию, чтобы решить вопрос с замком в деревне Грязь, который принадлежит ее мужу шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что будет с недвижимостью, когда ждать Примадонну?

Что Пугачева решила делать с замком

Как рассказал продюсер Илья Саглиани, Пугачева намерена стать единоличным владельцем подмосковного особняка. По его словам, таким образом звездная чета планирует избежать возможной потери замка из-за статуса иноагента у Галкина.

«Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые», — объяснил Саглиани.

По мнению продюсера, Пугачева хочет продолжить карьеру в России, однако жители страны не будут этому рады. Саглиани считает, что Примадонне следует извиниться, чтобы ее приняли назад.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Алла Пугачева

«Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России, но она ошибается, если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет забудутся. Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну, тогда не придется приезжать тайно. Люди не забудут ее предательства. Шанс все исправить остается всегда — надо уметь признавать свои ошибки, доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками», — отметил продюсер.

По информации журналистов, визит Пугачевой в Москву запланирован на конец июня. KP.RU пишет, что Галкин хочет переоформить замок на жену, после чего «она тут же завещает его детям» — двойняшкам Лизе и Гарри.

В каком состоянии сейчас находится замок Галкина

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. По его словам, сейчас в особняке проживает около 30 человек. Он также уточнил, что в замке до сих пор есть вещи Галкина и Пугачевой.

Барецкий рассказал NEWS.ru, что особняк в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать. Он возмутился, что супруги оставили такое большое строение без присмотра. По словам музыканта, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — прокомментировал Барецкий.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Какая недвижимость есть у Пугачевой в РФ

У Примадонны в России есть две дачи. В трехэтажной даче в подмосковном Солнечногорске есть кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, а также несколько каминов, бар, бильярдная, спортивная и детская площадки. Там же похоронены две собаки Пугачевой — Ирма и Покемон. Прошлым летом дом продавался за 100 млн рублей.

Еще одна дача Примадонны расположена в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На участке есть двухэтажный дом, гараж и несколько разных построек. В СМИ сообщалось, что дача принадлежит Пугачевой лишь по кадастровым документам — на самом деле певица продала ее владельцу одного из крупнейших моллов Москвы.

У Примадонны также есть квартира в центре Москвы, подаренная в 2004 году ее бывшим зятем бизнесменом Русланом Байсаровым. Апартаменты расположены в Филипповском переулке в районе Арбата. Площадь квартиры составляет около 303 кв. м. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни.

В этом же доме у Пугачевой есть личное машино-место и объект площадью 13 квадратных метров, назначение которого неизвестно. Риелторы оценивают стоимость апартаментов в 400 млн рублей, однако считают, что певица предпочтет их сдавать. Эксперты считают, что стоимость аренды такой недвижимости составит около 400 тысяч рублей.

Читайте также:

«Буду песенки писать, все равно жрать нечего»: куда пропал Гарик Сукачев

Алкоголизм мужа, перелом, оправдание Кологривого: как живет Кудрявцева

Новый бизнес, проблемы с ФНС, поддержка Пугачевой: как живет Павлиашвили