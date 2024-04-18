«Мне угрожают из-за позиции по СВО»: куда пропала певица Екатерина Семенова

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Екатерина Семенова

Екатерина Семенова — певица, композитор и телеведущая. Как она живет сейчас, чем занимается, что говорила о спецоперации и Владимире Зеленском?

Чем известна Семенова

Екатерина Семенова родилась 7 января 1961 года в Москве.

Начинала как музыкант (клавишные) в ВИА Первомайского района Москвы.

В 1980 году Семенова приняла участие в объявленном газетой «Комсомольская правда» и фирмой «Мелодия» Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Золотой камертон». Она прошла в финал при участии музыкального критика и редактора фирмы «Мелодия» Юрия Филинова. По результатам голосования телезрителей получила Гран-при конкурса 1981 года.

После победы исполнительница получила приглашение работать в ансамбле «Девчата» Московской областной филармонии, где прослужила в 1981–1982 годы.

В 1982–1984 годах по приглашению Юрия Антонова выступала с группой «Аэробус», была солисткой.

В 1984 году Семенова вышла замуж за музыканта группы «Арсенал» Андрея Батурина. Он добился для жены телевизионных эфиров и сотрудничества с Игорем Николаевым, Давидом Тухмановым, Виктором Дорохиным и другими артистами.

В 1985 году Семенова заняла второе место среди всех певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка», уступив Алле Пугачевой.

В 1986 году Семенова и Батурин создали группу «Алло».

В 1988 году вышел ее первый сольный альбом «Как назло».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Екатерина Семенова

Семенова вела программы «Шире круг», «Звездная компания» и другие. Снималась в фильмах «Хищники», «Оплачено заранее».

Что известно о личной жизни Семеновой

В первом браке Екатерины Семеновой с Андреем Батуриным родился сын Иван. Пара развелась в 1992 году. Певица заявляла, что муж изменял ей и даже заразил венерическими заболеваниями.

«Про измены я узнала уже после того, как ушла от него. Последней каплей стало то, что я несколько раз заразилась от него венерическим заболеванием. Я думала, это простое воспаление, но потом врачи раскрыли мне глаза», — признавалась Семенова.

По ее словам, супруг обманул их сына, лишив жилплощади.

«После смерти матери бывшего мужа квартира досталась Батурину. Он говорил, что недвижимость будет принадлежать сыну, но сейчас даже не вспоминает об этом. Он обманул нас. Сказал, чтобы я выписала сына из той квартиры и прописала его, невестку и внука к себе. Якобы мы так получим квартиру. Но ничего не получили», — объясняла исполнительница.

Вторым мужем был актер и режиссер Михаил Церишенко. В 2018 году певица сообщила о разводе, обвинив супруга в измене.

«Мне позвонила эта женщина, рассказала такое, что я просто была в шоке. У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать не намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года», — рассказывала артистка.

В 2023 году сообщила о примирении с бывшим мужем. Она отметила, что они не съехались и не собираются снова вступать в брак, но стали хорошими друзьями.

«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной», — подчеркнула Семенова.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Екатерина Семенова

Что Семенова говорила о спецоперации

Екатерина Семенова поддерживает проведение спецоперации, собирает и отправляет гуманитарную помощь в Донбасс.

«Я с апреля месяца занимаюсь сбором необходимых для наших солдат вещей. Мы складываемся деньгами, покупаем то, что нужно, и отправляем на фронт. Не крупное, конечно: на это у нас денег нет. Покупаем по мере возможности и самое необходимое. Сейчас помогаем бойцам, до этого в Мариуполь отправляли помощь местным жителям», — рассказывала певица MK.RU.

Семенова также говорила, что получает угрозы от украинцев.

«Мне очень много они пишут угроз. Пишут, что я тварь конченая, что я зомбированная, и все на свете. Так на здоровье! Ну на здоровье, правда! Пусть пишут. Мое мнение ничем не изменить. Я по-прежнему считаю, что как народ, даже с затаившимися, даже с тихушниками, не поддерживающими СВО, мы все равно самый лучший народ. Мы все равно пойдем через три квартиры за солью, мы все равно, увидев придурка пьяного на улице, вызовем ему скорую. У нас это заложено. И все равно — татарин, белорус, чечен ты или русский. Я сейчас не митингую, ни в коем случае», — комментировала артистка aif.ru.

Что Семенова говорила о Зеленском

Екатерина Семенова лично не знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявляла, что для нее политик является «злом абсолютным».

«Мы не знакомы. Бог миловал. Для меня он — абсолютное зло. У меня в Великую Отечественную войну воевали и мама, и папа. Я маленькая была, помню, как у нас всегда собирались ветераны, однополчане. Я в этом выросла. Мои родители боролись с фашизмом, и мы сейчас делаем то же самое. Мы на светлой стороне», — отмечала Семенова.

Какую пенсию получает Семенова

В 2023 году Екатерина Семенова пожаловалась, что получает пенсию в размере 8900 рублей, из-за чего ей приходится активно работать.

«Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — высказалась она.

Чем сейчас занимается Семенова

Екатерина Семенова работает как композитор. Ее песни исполняют Алена Апина, Лариса Долина, Лолита Милявская, Дмитрий Певцов и другие знаменитости.

Также артистка продолжает выступать на корпоративах и торжественных мероприятиях.

Сольные концерты Семеновой в ближайшее время не запланированы.

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