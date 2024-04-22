Магнитные бури сегодня, 22 апреля: что завтра, упадок сил, боли, давление

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Сегодня, 22 апреля, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 апреля

По информации ученых, сегодня уровень геомагнитных ударов поднимется до показателя Kp 3, что говорит почти о нейтральной геомагнитной обстановке на Земле.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа сильных магнитных бурь зафиксировано не было», — рассказали ученые ИКИ РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщают, что сегодня и завтра ожидается умеренная активность Солнца, сильных геомагнитных колебаний не будет.

«Вспышечная солнечная активность умеренная, ожидаются вспышки класса X, в том числе протонные. Геомагнитное поле 22 и 23 апреля — возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — заявили специалисты ФГБУ «ИПГ».

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

В период геомагнитных колебаний ухудшение самочувствия часто отмечается у взрослых людей с вегетососудистой дистонией, избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и то же самое можно сказать о детях, заявил в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Георгий Шеянов.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил он.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов пристально следить за своим давлением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — отметил специалист.

Онищенко подчеркнул, что полностью избавиться от влияния магнитной бури на организм человека невозможно.

«Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасётесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься», — резюмировал эксперт.

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