Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро и рублем, прогнозы экспертов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 18 апреля, составляет 94,3242 рубля, а курс евро — 100,2787 рубля. Что будет с российской валютой до конца месяца?

Почему рубль потерял свои позиции в последние дни

Курс доллара к рублю впервые с 30 октября 2023 года превысил 94 рубля. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, это связано с укреплением самой американской валюты.

«Дело в основном в укреплении самого доллара, а не в ослаблении рубля. Причина этого — резкий рост индекса доллара DXY США на глобальной валютной арене абсолютно ко всем валютам на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС (Федеральной резервной системы. — NEWS.ru). Все иные валюты просто переоценились вниз. И на МосБирже тоже. И это внешний фактор давления на рубль и локального скачка пары USD/RUB», — объяснил он в беседе с «Известиями».

Зельцер отметил, что в ближайшее время могут быть продлены нормативы репатриации выручки экспортеров, что положительно скажется на российской валюте. Также в пользу рубля в настоящее время играет жесткая политика ЦБ РФ, которая сдерживает спрос на валюту под импорт, считает эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко уверен, что ослабление рубля связано с тем, что Минфин с 5 апреля по 7 мая увеличил покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила до 235,3 млрд рублей, или 11,2 млрд рублей в день.

«На мой взгляд, прежде всего сдерживает курс доллара и евро сегодня указ президента о продаже валютной выручки для экспортеров, который продолжит действовать до конца апреля», — сказал он в комментарии «Российской Газете».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что ждет рубль в апреле

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Ромаминов предположил, что ослабление российской валюты скоро прекратится и она вернется обратно к ожидаемым показателям.

«Итого, мы считаем, что текущее ослабление продлится недолго — меры валютного контроля и высокая ставка ЦБ, а также такой ежемесячный фактор, как налоговый период в конце месяца для экспортеров, поддержат рубль. В обозримом будущем, к концу года, курс может перешагнуть отметку 100 рублей, но краткосрочно. Считаем, что рубль вернется скорее к уровню 92–93 рублей», — пояснил он.

Экономист Михаил Беляев заявил изданию Lenta.ru, что в скором времени стоит ожидать снижения курса доллара до 93 рублей.

«Курс валюты зависит от общего состояния экономики. Не от цены на нефть, не от налоговых периодов или чего-то еще. Курс определяет сравнение одной экономики с другой. На пути нашей экономики сейчас большое препятствие в виде жесткой денежно-кредитной политики, в условиях которой крайне трудно работать. Из-за этого нацвалюта слабеет. Американцам же удалось выпутаться из своих проблем, они остались, но не такие критичные. Поэтому курс рубля в отношении доллара постепенно снижается», — рассказал Беляев.

Экономист Денис Ракша считает, что дальнейшая судьба российской валюты зависит от того, какое решение о ключевой ставке примет ЦБ РФ в ближайшее время и будет ли продлен указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«На самом деле это гораздо больше будет влиять на все последующие события, чем что-либо другое», — подчеркнул он в эфире KP.RU.

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