Какая погода будет в Москве в мае: ждать ли аномальной жары или снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в мае в Москве температура воздуха может прогреться до плюс 30 градусов. Что об этом известно?

Какая погода ждет москвичей в мае

По словам Шувалова, в майские празднике в Москве пройдут кратковременные дожди, а средняя температура воздуха будет находиться в районе 12–17 градусов тепла.

«Все-таки все аналоговые прогностические модели говорят о том, что у нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники. Средняя температура за эти праздничные дни будет на 2–4 градуса выше нормы. При этом это касается всей средней полосы европейской части России», — рассказал он ТАСС.

Синоптик напомнил, что в апреле было установлено около 150 температурных рекордов, а резкие скачки температуры вверх-вниз будут продолжаться вплоть до первой половины следующего месяца. При этом в мае жителей российской столицы может ожидать жаркая 30-градусная погода.

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9-е число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30–35 градусов», — подчеркнул Шувалов.

Он также отметил, что в июне и в июле в Москве температура воздуха будет прогреваться до плюс 35 градусов.

«Волны тепла становятся все более агрессивными. Поэтому есть подозрения, что и в июне, и в июле нам 30–35 градусов не избежать», — резюмировал метеоролог.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда в Москве закончатся дожди

Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что дожди в российской столице прекратятся только ближе к выходным, а температура воздуха понизится до плюс 10 градусов.

«До конца недели в Москве будет доминировать дождливая погода. В среду пройдет умеренный дождь, температура составит 10–13 градусов тепла. Во второй половине дня в четверг и в пятницу также ожидается дождь, но температура начнет постепенно повышаться до плюс 16. В выходные Москва попадает в холодную тыловую часть циклона, ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до плюс 10, но осадки прекращаются», — сообщил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после выходных в российскую столицу вновь вернется пасмурная погода, ожидаются осадки в виде дождя.

«Вся следующая неделя будет под влиянием циклонического образования. Погода преимущественно облачная с прояснениями, в течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди, но периодически они будут даже умеренными, давление будет ниже нормы примерно на 10 мм рт. ст., в понедельник и вторник — даже на 12 мм», — отметил синоптик в комментарии ТАСС.

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