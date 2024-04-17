ОАЭ уходят под воду. Как и где в Дубае выживают российские туристы

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

После аномально сильного ливня и ветра в международном аэропорту Дубая до сих пор остаются несколько сотен российских туристов. Какие последние новости известны о непогоде в ОАЭ?

Что говорят туристы о ситуации в аэропорту Дубая

Один из туристов по имени Глеб рассказал каналу Readovka, что множество россиян находится в воздушной гавани Дубая со вчерашнего вечера, поскольку рейсы были задержаны из-за непогоды в ОАЭ.

«Как рассказал Глеб, сейчас многие, как и он сам, пытаются попасть на самолеты, которым разрешили взлет и в которых есть места, несмотря на то, что их рейс по-прежнему на стопе. При этом поступает большое количество жалоб на то, что авиакомпании, в числе которых „Аэрофлот“, не предоставляют горячее питание для своих клиентов, хотя некоторые из них сидят в зале ожидания уже более 20 часов», — пояснил он.

Россиянин Максим в беседе с NEWS.ru сообщил, что находится почти сутки в аэропорту Дубая, многих туристов отказывались обратно заселять в отели, где они проживали до этого.

«Мы должны были вылететь из Дубая в Москву еще вчера. Рейсы переносили несколько раз. В итоге мы до сих пор находимся в аэропорту. Условия просто ужасные. Ночевать можешь на полу или на креслах в аэропорту; либо в отеле, но только за свой счет. При этом те туристы, которые хотели заселиться в отель, потом возвращались и говорили, что в размещении им отказали, так как все места в гостиницах заняты. Кто-то просто не смог доехать до отеля из-за затопленных дорог. Нам даже воду не предложили в аэропорту, а в кафе и ресторанах вечные очереди. Сотрудники отелей отнекиваются и не хотят особо ничего объяснять», — сообщил российский турист.

По информации Telegram-канала SHOT, примерно 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за массовой отмены авиарейсов после ливня и урагана.

«Воды не достать, в залах душно, талоны на питание и размещение в гостиницах предлагают далеко не всем. Дозвониться до своих туроператоров и получить хоть какую-то информацию и помощь тоже получается не у всех туристов», — сообщал SHOT.

Фото: Ryan Remiorz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что рассказали в Росавиации о ситуации в Дубае

В пресс-службе Росавиации сегодня днем, 17 апреля, сообщили, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» предпринимают необходимые меры, чтобы доставить российских туристов домой из Дубая.

«Сложности в работе аэропортов Дубая (коды ICAO: OMDB и OMDW), произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. В частности, авиакомпании „Аэрофлот“ и „Уральские авиалинии“ предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва — Дубай — Москва», — говорится в сообщении.

Также в Федеральном агентстве воздушного транспорта напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании обязаны предоставить пассажирам еду и напитки, а также при необходимости разместить всех в гостиницах.

«Напоминаем, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Этими правилами, утвержденными в 2007 году приказом Минтранса, регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице», — подчеркнули в Росавиации.

Напомним, что Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыли некоторые трассы, в аэропорту отложили или перенаправили 17 авиарейсов. Стало известно о затоплении станции метро Onpassive, отменили футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.

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