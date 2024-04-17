«Условия просто ужасные»: российский турист об обстановке в аэропорту Дубая Застрявший в Дубае турист пожаловался на отсутствие напитков и горячего питания

Фото: Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

Россиянин Максим в беседе с NEWS.ru рассказал, что уже около суток находится в Международном аэропорту Дубая, где туристам отказывают в размещении и не снабжают питьевой водой. По его словам, людям приходится спать на полу либо на креслах в аэропорту.

Мы должны были вылететь из Дубая в Москву еще вчера. Рейсы переносили несколько раз. В итоге мы до сих пор находимся в аэропорту. Условия просто ужасные. Ночевать можешь на полу или на креслах в аэропорту либо в отеле, но только за свой счет. При этом те туристы, которые хотели заселиться в отель, потом возвращались и говорили, что в размещении им отказали, так как все места в гостиницах заняты. Кто-то просто не смог доехать до отеля из-за затопленных дорог. Нам даже воду не предложили в аэропорту, а в кафе и ресторанах вечные очереди. Сотрудники отелей отнекиваются и не хотят особо ничего объяснять, — сказал Максим.

Ранее супруга певца Артика (настоящее имя — Артем Умрихин) Рамина Умрихина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео своей поездки по улицам затопленного Дубая, где проживает семейство. Она отметила, что вынуждена не ехать по дороге, а плыть. Девушка сопроводила свою публикацию мемами и смешными видео о ситуации в городе.

До этого Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыли некоторые трассы, в аэропорту отложили или перенаправили 17 авиарейсов. Стало известно о затоплении станции метро Onpassive, отменили футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.