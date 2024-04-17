«Моя маршрутка — вездеход»: жена Артика о езде по затопленному Дубаю Жена Артика показала, как передвигается по затопленному Дубаю

Фото: Социальные сети

Рамина Умрихина

Супруга певца Артика (настоящее имя — Артем Умрихин) Рамина Умрихина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео своей поездки по улицам затопленного Дубая, где проживает семейство. Она отметила, что вынуждена не ехать по дороге, а плыть. Девушка сопроводила свою публикацию мемами и смешными видео о ситуации в городе.

Благо, моя маршрутка — вездеход, — сыронизировала девушка в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что несколько сотен российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Авиарейсы в Россию перенесли из-за тяжелых погодных условий, Дубай накрыли мощные ливни. Путешественникам не предоставили отелей после информации о длительных задержках на посадку. Один из российских операторов предложил бесплатный трансфер до отеля, однако туда пока никто не приехал.

Ранее Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыли часть трасс, в аэропорту отложили или перенаправили 17 авиарейсов. Стало известно о затоплении станции метро Onpassive, отменили футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.