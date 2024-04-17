Сотни россиян застряли в аэропорту Дубая без еды Mash: сотни туристов из России почти сутки находятся в аэропорту Дубая без еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько сотен российских туристов порядка 17 часов находятся в международном аэропорту Дубая без еды и воды, сообщает Telegram-канал Mash. Авиарейсы в Россию перенесли из-за тяжелых погодных условий, Дубай накрыли мощные ливни.

По данным Mash, путешественникам не предоставили отелей после информации о длительных задержках на посадку. Как уточняет канал, один из российских операторов предложил бесплатный трансфер до отеля, однако туда пока никто не приехал.

Многие из находящихся в аэропорту россиян являются пассажирами рейса FZ 865 по направлению Дубай — Москва. Канал также отмечает, что ночью в Абу-Даби экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в соседний Дубай. Часть пассажиров этого рейса вызвала такси, а некоторые остались в аэропорту.

Ранее Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыли некоторые трассы, в аэропорту отложили или перенаправили 17 авиарейсов. Стало известно о затоплении станции метро Onpassive, отменили футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.

В конце декабря сообщалось, что сотни пассажиров не смогли вылететь из двух российских аэропортов в ночь на 31 декабря из-за ЧП. В авиагавани Барнаула отключилось электричество, а в аэропорту Оренбурга случился пожар, из-за чего рейсы перенесли.