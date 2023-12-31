Сотни пассажиров застряли в двух аэропортах России Mash: россияне не смогли вылететь из аэропортов Барнаула и Оренбурга из-за ЧП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотни пассажиров не смогли вылететь из двух российских аэропортов в ночь на 31 декабря из-за ЧП. В авиагавани Барнаула отключилось электричество, а в аэропорту Оренбурга случился пожар, из-за чего рейсы перенесли. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Аэропорт Оренбург», произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля и возникло задымление. Для обеспечения безопасности граждане были эвакуированы из терминала.

После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли вернуться в терминал. В результате поврежден кабель связи. В настоящее время силами работников аэропорта проводятся восстановительные работы. В настоящее время аэропорт Оренбург работает в штатном режиме. Есть задержки, вызванные сложными метеоусловиями накануне и поздним прибытием воздушных судов. Всего задержано 8 авиарейсов, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, как пишет канал Mash, после полуночи в барнаульской воздушной гавани неожиданно отключили свет, начались задержки рейсов, при этом сотрудники аэропорта не дали никаких объяснений гражданам, ожидающим свои рейсы. Пассажиры были вынуждены сидеть в зале ожидания в полной темноте. В настоящий момент, как пишет канал, сообщение налаживается, однако «Уральские авиалинии» задержали вылет в Москву на 9,5 часа, и россияне до сих пор ждут начала посадки.

Ранее самолет «Аэрофлота» по прибытии из Москвы уперся в сугроб в аэропорту Челябинска. Пассажиров продержали в салоне лайнера полтора часа. По словам очевидцев, борт не мог выехать на стоянку, решить проблему пытались мужчины с лопатами.