Порядка 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов после наводнения SHOT: около 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов из-за ливней

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Примерно 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за массовой отмены авиарейсов после сегодняшнего ливня и урагана, передает Telegram-канал SHOT. Граждане вынуждены ждать в аэропорту, свободных мест в залах ожидания уже нет, многим приходится размещаться прямо на полу.

Талоны на питание и размещение в гостиницах предлагают далеко не всем. Дозвониться до своих туроператоров и получить хоть какую-то информацию и помощь тоже получается не у всех туристов. Вопрос питания пассажирам приходится решать самостоятельно.

Ранее чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев совершил импровизированный заплыв по затопленному из-за сильнейших дождей Дубаю. Вода, по его словам, оказалась теплой. Соответствующее видео мужчина, который приехал в страну на отдых со своей возлюбленной, разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Кроме того, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыли некоторые трассы, в аэропорту отложили или перенаправили 17 авиарейсов. Стало известно о затоплении станции метро Onpassive, отменили футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.