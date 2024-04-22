Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 апреля, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 22 килограмма, рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как удалось измерить Катюшу

Акулова призналась, что с Катюшей с каждым разом становится все тяжелее справиться, потому что она постоянно вертится и не дает сделать замеры.

«Давно не было замеров. Катюша уже достаточно боевая дама — измерять не дает, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным. Масса — 22 кг, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83. Метр счастья», — написала руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале также обратили внимание, что Катюша растет на глазах, по ее повадкам видно, что она становится взрослым животным.

«Растет наша девочка и становится сильной. Мамины тренировки даром не проходят — умеет увертываться. Да и по фотографии прекрасно видно, что Катюша уже не тот маленький медвежонок, который родился чуть больше чем полгода назад. Вон на днях даже кипера случайно она поцарапала, когда игралась. Взрослая дама, и тут ничего не скажешь»;

«Катюша выглядит как годовалый человеческий ребенок, только весом побольше, и отношение к ней словно к своему родному детенышу, в сердце прочно поселилась. Главное, чтобы здоровенькая росла и маму свою радовала»;

«Даже как-то жаль, что панды так быстро взрослеют. Хотелось бы дольше наблюдать за детской активностью Катюши, которая всегда нас радовала. Еще больше переживаю из-за того, что ее заберут у нас где-то через четыре года и увезут в Китай. Как же тут Диндин будет без нее?» — писали пользователи Сети.

Как отдыхает панда Катюша

Светлана Акулова опубликовала почти трехминутный видеоролик, где панда Катюша отдыхает на настиле из бревен в большом вольере Московского зоопарка. Она заметила, что маленькая медведица похожа на принцессу, которая никуда не торопится.

«Не всегда надо спешить. Иногда Катюша напоминает принцессу, которая никуда не торопится», — отметила Акулова.

Подписчики предположили, что Катюша медитирует или уже и вовсе постигла дзен. Некоторые комментаторы удивились, как панда может барахтаться на бревнах, переваливаться с одного бока на другой и не падать вниз с такой большой высоты.

«Это что-то нереальное! Медитация прямо самая настоящая от нашей Катюши. На голову вот только встать осталось, и тогда все, может в гимнастки идти показывать мастер-класс всем остальным»;

«Замечательное семейство, у каждого свой характер, свои привычки, особенно когда прочитала о маме Жуи, которая любила позировать перед камерой, расталкивая других панд, что передалось Жуи, а Диндин от мамы достался инстинкт материнства и ответственность. Какая же Катюшка будет взрослой?»;

«Как Катюша в таком возрасте так смело и умело перекатывается и не боится упасть. Там же достаточно высоко!» — писали подписчики Светланы Акуловой.

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