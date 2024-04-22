Бахмут, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 22 апреля

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Георгиевки, Нетайлово, Орехово, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 22 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. ЛБС без изменений. Донецкий фронт. Идут бои на западных окраинах Новомихайловки, где ВСУ пытаются затормозить продвижение ВС РФ к Парасковиевке. В Георгиевке — встречные бои. ЛБС без изменений. В Красногоровке позиции ВСУ под ударами российской авиации, продолжаются ожесточенные бои. Есть небольшие тактические успехи в районе Нетайлово. В районе Уманского, Семеновки и в Бердычах — встречные бои. ЛБС без изменений», — говорится в публикации WarGonzo.

На восточных окраинах Часова Яра продолжаются столкновения с ВСУ, отмечают авторы Telegram-канала.

«Часовоярское направление. Российские войска продвинулись в районе Богдановки, полностью выбив ВСУ с окраин населенного пункта. Продолжаются бои на восточных окраинах Часова Яра», — сообщает WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По данным канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ присутствуют в Крынках и у Антоновского моста, где сейчас идут взаимные артиллерийские удары и применение дронов.

«На Запорожском фронте ВСУ уже системно контратакуют в центре Работино и северо-западнее Вербового. ВС России наносят удары по атакующим порядкам противника на подходе, задействуют тяжелые огнеметные системы, артиллерию и ФАБ с УМПК, в т. ч. для уничтожения живой силы и техники врага у Орехова. Дроны ВСУ контролируют дорогу Токмак — Пологи и наносят ежедневные удары по нашей технике. На Южно-Донецком направлении ВСУ выбиты из Новомихайловки, сообщали о зачистке западных окраин. Идет наступление ВС России в Красногоровке, атакуют с южной стороны, идут тяжелые бои. Северо-Западнее Авдеевки наши войска наступают на Очеретино и Новокалиново, закрепляясь на южных окраинах населенных пунктов. ВСУ готовят рубежи обороны в Керамике», — сообщают авторы Telegram-канала.

В районе Часова Яра идут тяжелые бои, а силы ПВО ВСУ сильно истощены, говорится в публикации канала «Два майора».

«У Часова Яра продолжаются тяжелые бои. Город под ударами нашей артиллерии и штурмовой авиации, силы ПВО противника здесь истощены. Несмотря на присутствие ВС России в восточной окраине города, основной задачей наших войск выглядит выход севернее и южнее к водоканалу», — пояснили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: РИА Новости

«Рыбарь»

По информации «Рыбаря», под контролем ВС РФ на Бахмутском направлении находится населенный пункт Богдановка.

«Тем временем на Бахмутском направлении российские войска полностью освободили Богдановку, откуда ВСУ отступили из-за невозможности дальнейшего удержания позиций. В районе Красного ВС РФ наступают вдоль трассы Т-0504 в направлении Константиновки. На Авдеевском направлении российские войска атакуют позиции противника вдоль улицы Ивана Франко в районе подстанции в Очеретино. А в окрестностях Новокалиново и на рубеже Бердычи — Семеновка без значительных изменений. На Донецком направлении российские войска ведут бои на южной и восточной окраинах в Красногоровке. Противник контратакует, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Севернее в балке Домаха продолжается зачистка „вклинения“ на рубеже Первомайское — Нетайлово. На Угледарском направлении российские морпехи из 155-й бригады освободили большую часть Новомихайловки, противник удерживает позиции на западной окраине. Также взята под контроль большая часть СНТ „Машиностроитель“, однако противник сохраняет присутствие на 30% дачного поселка», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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