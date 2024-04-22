В Башкирии подростков жестоко избили, угрожая связями и могилой В Башкирии мужчины затолкали подростков в джип, избили и бросили на остановке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На подростков из башкирского села Иглино во время прогулки напала компания неизвестных мужчин на джипе, пишет Telegram-канал Mash. Водителю машины показалось, что один из ребят нагрубил им. Началась словесная перепалка, и мужчины набросились на компанию. Одного парня столкнули в овраг, а девушке вырвали клок волос.

Других подростков пинали и били по лицу. Некоторые ребята пытались снять происходящее на видео, но у них отобрали телефоны и разбили. Затем нескольких парней затолкали в машину и увезли в соседний район, где их снова избили, угрожая связями и «могилой».

Мальчиков бросили на остановке. Они добрались до соседей и попросили вызвать скорую. У одного из подростков диагностировали сотрясение мозга, также на нем были раны и синяки, и выбиты зубы. Отмечается, что местные жители создали петицию в защиту ребят из-за опасения, что нападавшие могут избежать наказания. Полиция проводит проверку.

Ранее в Краснодаре мужчина на детской площадке напал на девочку-подростка, которая обидела его сына. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как отец мальчика обматерил девочку и ударил ее головой в лицо.

Еще одно нападение на подростка произошло в Набережных Челнах. Мальчика избил водитель машины, которую он поцарапал после конфликтной ситуации.