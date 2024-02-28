Избиение ребенка мужчиной в Набережных Челнах попало на видео Мужчина избил подростка за царапину на авто в Набережных Челнах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Набережных Челнах мужчина напал на подростка, который, по предварительным данным, поцарапал автомобиль, передает «Татарстан 24». Очевидцы инцидента утверждают, что подросток поцарапал машину мужчины после конфликтной ситуации.

Полицейские изучают ролики с моментом нападения гражданина на школьника.

Ранее правоохранительные органы Тюмени начали расследование после избиения подростков в микрорайоне Новопатрушево. Инцидент произошел вечером 5 февраля. Двое мужчин набросились на молодых людей из-за того, что один из них был в шапке со звездой, поясняет мать одного из пострадавших. Прокурор региона взял дело под личный контроль.

Ранее в Березниках Пермского края пьяный мужчина избил подростка за расстегнутую куртку. Он ударил мальчика по лицу, после чего тот упал. После мужчина начал пинать подростка и угрожал отрезать ему голову, если тот решит пожаловаться на нападение в социальных сетях. До этого в Башкирии 41-летний мужчина избил на улице 15-летнего школьника из-за громкой нецензурной брани. У подростка были диагностированы сотрясение мозга и кровоподтеки в области лица.