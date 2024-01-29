Подростка отпинали из-за расстегнутой куртки и грозились отрезать голову Мужчина избил школьника из-за расстегнутой куртки в Пермском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Березники Пермского края пьяный мужчина избил подростка за расстегнутую куртку, передает издание «Подъем» со ссылкой на УМВД региона. Неизвестный ударил мальчика по лицу, в результате чего тот упал. После мужчина начал пинать подростка и угрожал отрезать ему голову, если тот решит пожаловаться на нападение в социальных сетях.

Вечером 28 января в отдел полиции горда Березники поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений, — сообщили в полиции.

Также к проверке подключилось региональное управление СКР. Мать пострадавшего вечером 28 января распространила сообщение о произошедшем в городских сообществах в социальных сетях.

На входе [в магазин сына] остановил мужчина в пьяном состоянии, спросив у него: «Ты че, [гомосексуал]? Че ты ходишь в таком виде». Начал хватать за куртку, объяснив, что надо застегивать куртку, в ходе словесной перепалки он ударил по лицу ребенка. Да, ему 16! И это ребенок! Парень упал на землю, он начал его пинать. Если ты, гнилье, это читаешь, то знай, мы с тобой встретимся в суде. Заявление написано, камеры все засняли! В конце он угрожал: если сын выложит фото в соцсети, то отрежет ему голову. Только волос с моего ребенка упадет, я тебя лично уничтожу, — написала женщина.

Ранее в Башкирии 41-летний мужчина избил на улице 15-летнего школьника из-за громкой нецензурной брани. У подростка были диагностированы сотрясение мозга и кровоподтеки в области лица.