Житель Башкирии избил подростка до сотрясения мозга из-за сквернословия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии 41-летний мужчина избил на улице 15-летнего школьника из-за громкой нецензурной брани, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. У подростка были диагностированы сотрясение мозга и кровоподтеки в области лица.

Инцидент произошел в городе Белорецке. Как было установлено полицией, подросток, возвращаясь из школы вместе с друзьями, встретил на улице мужчину, который ранее проживал по соседству. Тот сделал школьникам замечание, поскольку они громко разговаривали, используя матерную брань. Те ответили мужчине грубостью. Некоторое время спустя подросток вновь встретил этого мужчину, и тот решил его проучить.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений, — пояснили в полиции.

В отношении напавшего на подростка мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес пострадавшему извинения. В полиции добавили, что расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина избил 11-летнего ребенка, посчитав, что тот мешает его сыну играть на детской площадке. По словам матери пострадавшего мальчика, тот после случившегося попал в больницу с сотрясением мозга. Сейчас он долечивается дома. Женщина написала заявление в полицию.