Подростка избили в Тюмени из-за шапки со звездой В Тюмени возбудили дело после избиения подростков из-за шапки со звездой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Тюмени начали расследование после избиения подростков в микрорайоне Новопатрушево, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел вечером 5 февраля. Двое мужчин набросились на молодых людей из-за того, что один из них был в шапке со звездой, поясняет мать одного из пострадавших.

Пострадали два парня и девушка. Прокурор региона взял дело под личный контроль. При этом прокуратура Ленинского округа города проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного сотрудниками полиции по данному факту. <...> Неизвестные мужчины нанесли побои несовершеннолетним: двум юношам 2007 г. р. и девушке 2008 г. р, — говорится в сообщении.

Как рассказала мать пострадавшего в одном из местных пабликов, ее сын с приятелем были в гостях у девушки. Все они одноклассники. Нападению они подверглись, когда выходили из подъезда.

Им не понравилась шапка сына. Они перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали! Появились мужчины из пивнушки, это соседняя дверь с подъездом. Заявление находится уже в полиции, — рассказала женщина.

Ранее в Березниках Пермского края пьяный мужчина избил подростка за расстегнутую куртку. Он ударил мальчика по лицу, после чего тот упал. После мужчина начал пинать подростка и угрожал отрезать ему голову, если тот решит пожаловаться на нападение в социальных сетях.