Краснодарец обматерил и ударил головой девочку на детской площадке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре мужчина на детской площадке ударил девочку-подростка, которая обидела его сына, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, конфликт произошел в ЖК «Спортивный парк». В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как отец мальчика обматерил девочку и ударил ее головой в лицо.

Ты чего такая дерзкая? А? — сказал мужчина перед ударом.

Предположительно, мужчине пожаловался его сын, рассказавший, как его обижают соседские девочки, и отец решил заступиться. Он подошел к одной из обидчиц на детской площадке, обложил ее матом, ударил головой и толкнул. Полиция уже начала проверку, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации о конфликте между ребенком и взрослым в поселке Новознаменском в УМВД России по городу Краснодару материал зарегистрирован. Сотрудники полиции инициативно проводят проверку, — заявили в краевом главке.

Ранее в Набережных Челнах мужчина избил подростка, заподозрив его в том, что он поцарапал его автомобиль. По словам очевидцев, мальчик спокойно сидел на лавочке, когда мужчина выбежал из подъезда, начал на него кричать, после чего принялся бить и бросать в снег. Избиение попало на видео.