Суд над Шахином Аббасовым: признал ли он вину, что говорил, какое наказание

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве москвича из-за замечания о парковке, в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера из-за замечания на парковке жилого дома. Что говорил подозреваемый, признал ли вину?

За что задержали Аббасова

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Мигрант ударил ножом молодого человека, который сделал ему замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице.

«Пострадавший мужчина скончался в больнице. В ходе конфликта злоумышленник нанес ему ножом удары в область расположения жизненно важных органов — живот, причинив проникающее ранение бедра и рану брюшной стенки», — рассказали в прокуратуре.

19 апреля столичное управление СКР сообщило, что Аббасов и еще двое человек были задержаны в Ростовской области. Представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры допроса подозреваемого сразу же после его задержания.

«На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля. Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву», — рассказала она.

Также в квартире, где проживал Аббасов, при обыске были обнаружены 4 млн рублей и $300 тысяч. В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что следователи установят принадлежность денег, а также определят законность получения и оборота данных средств.

Какое решение принял суд, что говорил Аббасов

Сегодня, 22 апреля, в ходе заседания в Замоскворецком районном суде Москвы Аббасов заявил, что возражает против своего задержания. По его словам, он зарезал байкера, потому что «так получилось».

«Возражаю (против меры пресечения. — NEWS.ru). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — сказал он через переводчика.

Адвокат отметил, что его подзащитный признает вину частично, так как не согласен с квалификацией дела. Защитник предложил суду назначить подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также адвокат сообщил, что родственники предполагаемого преступника хотели сдать его полиции, но он просил их этого не делать.

«Они звонили в полицию, когда узнали, что погиб [потерпевший], звонили, чтобы сдать его в полицию, слезы матери сыграли свою роль. Они утром должны были пойти сдаваться в ближайший отдел полиции, но получилось так, что сбежали», — сказал правозащитник, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители СК РФ требовали заключить подозреваемого под стражу, потому что он вместе с братьями более суток скрывался от полиции, а также по пути в Ростовскую область они совершали и другие преступления.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова до 18 июня.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — говорится в решении суда.

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