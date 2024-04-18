Опубликованы фото с места поножовщины за парковочное место в Москве Москвича убили из-за места на парковке

Фото: t.me/moscowproc

В Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарская 22-летний местный житель ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который занял парковочное место, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но были задеты жизненно важные органы и он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Пострадавший мужчина скончался в больнице. В ходе конфликта злоумышленник нанес ему ножом удары в область расположения жизненно важных органов - живот, причинив проникающее ранение бедра и рану брюшной стенки, — сообщили в прокуратуре.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.

До этого в Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Труп убитого он вместе с подельником выкинул на свалку.