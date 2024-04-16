Расчлененка на почте и убийство в теплице: криминальные новости к 16 апреля

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Нападение с ограблением и убийство в центре Москвы, попытка выдать убийство жены за естественную смерть под Красноярском, поножовщина с поваром кафе в Бурятии — эти и другие новости из мира криминала в подборке NEWS.ru.

Смерть настигла двух мужчин в центре Москвы

В центре Москвы трое подростков 11 апреля избили и ограбили мужчину. В больнице пострадавший скончался от полученных травм. Молодых людей 2006 и 2008 годов рождения задержали и предъявили им обвинение.

Задержанные частично признали вину. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж».

Другое убийство в центре произошло 16 апреля. Утром за забором около Комсомольской площади был обнаружен труп 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела.

Росгвардеец выкинул труп убитого им программиста на свалку

В Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Убитый являлся программистом «Почты России», а подозреваемый до этого конфликтовал с работниками сервиса. Силовик постоянно пытался досматривать руководителя отделения, а если кто-то пытался с ним спорить, он напоминал, что имеет при себе пистолет. Вечером 14 апреля росгвардеец в очередной раз поссорился с одним из сотрудников — 23-летним программистом. В итоге он достал пистолет и выстрелил в голову молодому человеку, после этого затащил погибшего в комнату на КПП и расчленил его. Останки обнаружили на следующий день на полигоне бытовых отходов.

Прокуратура Адыгеи уточнила, что, предположительно, силовик работал с подельником. 26-летний мужчина помогал ему скрыть останки потерпевшего.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Убийца спрятал труп в теплице

В городе Советске Кировской области 10 апреля женщина обнаружила в своей теплице труп мужчины. Полицейские выяснили, что погибший — 35-летний местный житель. 9 апреля он распивал в котельной алкоголь со знакомыми. Позже у него возник конфликт с 19-летним собутыльником, который перерос в драку. Подозреваемый уехал из города, но был задержан 11 апреля в Республике Марий Эл. Сейчас его заключили под стражу.

Жена «уснула» после ножевого ранения

В селе Селедково Красноярского края 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь дома. При этом мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистую одежду и уложил в кровать, после чего наутро сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер. Когда мужчине на допросе предъявили все улики, указывающие на его причастность к убийству, он дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.

Пьяный гость напал на повара кафе

В бурятском селе Багдарине местный житель попытался убить повара кафе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление СКР региона. Сначала он напал на сотрудника с ножом, а когда был обезоружен, продолжил бить мужчину руками и ногами. Потерпевший стал защищаться и ему на помощь пришли другие посетители. Позже злоумышленника задержали и арестовали.

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