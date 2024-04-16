Женщина нашла в теплице труп Под Кировом женщина нашла в теплице тело забитого до смерти мужчины

Фото: СУ СК России по Кировской области

В городе Советске Кировской области 10 апреля местная жительница обнаружила в своей теплице труп мужчины, сообщает управление СКР региона. Полицейские выяснили, что погибший — 35-летний местный житель. 9 апреля он распивал в котельной алкоголь со знакомыми. Позже у него возник конфликт с 19-летним собутыльником, который перерос в драку.

В ходе распития спиртного между 19-летним молодым человеком и его 35-летним знакомым произошел конфликт <...>. Обвиняемый нанес несколько ударов потерпевшему в область головы и тела. Зайдя на одну из придомовых территорий, он вновь избил знакомого и положил его тело в теплицу. <...> Потерпевший от полученных травм скончался, — сообщили в Следкоме.

Пресс-служба полиции региона отметила, что подозреваемый уехал из города, но был задержан 11 апреля в Республике Марий Эл. Сейчас его заключили под стражу.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого было установлено, он был задержан на территории Республики Марий Эл. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал, — сообщили в УМВД.

Ранее в селе Селедково Красноярского края мужчина зарезал сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь дома. При этом он попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистое и уложил в кровать, а утром сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер.