Мужчина убил жену за выпитый алкоголь и пытался скрыть преступление Под Красноярском мужчина зарезал жену и инсценировал ее естественную смерть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Селедково Красноярского края 12 апреля 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь дома, передает пресс-служба управления СКР региона. При этом мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистое и уложил в кровать, после чего на утро сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер.

Между ними возникла ссора, мужчина обвинил женщину в том, что она выпила весь алкоголь. В ходе конфликта фигурант взял нож и нанес сожительнице один удар в область грудной клетки. <...> С целью уклонения от уголовной ответственности мужчина убрался в доме, надел чистую одежду на тело женщины, уложил на кровать и укрыл одеялом, а утром сообщил соседям, о том, что его супруга скончалась, — сообщили в СКР.

Когда мужчине на допросе предъявили все улики, указывающие на его причастность к убийству, он дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее в Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Убитый являлся сотрудником отделения «Почты России», а подозреваемый до этого постоянно конфликтовал с работниками сервиса.