Baza: росгвардеец убил и расчленил сотрудника в почтовом отделении Baza: в Адыгее охранника из Росгвардии подозревают в убийстве с расчленением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Как уточняется в публикации, убитый являлся сотрудником отделения «Почты России», а подозреваемый до этого постоянно конфликтовал с работниками сервиса.

По данным канала, подозреваемый постоянно ссорился со всеми сотрудниками отделения, цеплялся к ним и угрожал наличием оружия. В частности, пишет Baza, он постоянно пытался досматривать руководителя отделения, а если кто-то пытался с ним спорить, он напоминал, что имеет при себе пистолет.

Канал пишет, что вечером 14 апреля росгвардеец в очередной раз поссорился с одним из сотрудников — 23-летним программистом. В итоге, по информации канала, он достал пистолет и выстрелил в голову молодому человеку, после этого он затащил погибшего в комнату на КПП и расчленил его. Как сообщает Baza, останки обнаружили на следующий день на полигоне бытовых отходов.

Ранее стало известно о случае в Подмосковье, где женщина во время застолья зарезала отца и расчленила труп, испугавшись наказания. Убийство произошло вечером 1 апреля в ходе конфликта между близкими родственниками.