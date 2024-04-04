Расчленила отца и спрятала в холодильник: новые детали убийства в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье женщина во время застолья зарезала родного отца и расчленила труп, испугавшись наказания. Что известно о кровавом убийстве в Балашихе, где подобные случаи произошли в последнее время?

Как дочь зарезала и расчленила отца в Балашихе

В подмосковной Балашихе дочь зарезала своего отца во время семейного ужина, расчленила труп и сложила части тела в холодильник. Убийство произошло вечером 1 апреля в ходе конфликта между близкими родственниками, отмечает источник.

«В понедельник вечером в Балашихе 78-летний мужчина приехал в гости к своей 52-летней дочери, которая живет в паре кварталов от него, на Разинском шоссе, в частном доме. Родственники сели ужинать, параллельно выпивали. Предварительно, мужчина стал критиковать неуживчивый характер дочери, ей это не понравилось, возник скандал», — говорится в сообщении.

В ходе ссоры женщина взяла нож и нанесла своему отцу удар в грудь. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

«Несдержанная дочь сначала попыталась замести следы: расчленила тело топором, части туловища положила в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму возле дома. Но женщина быстро сообразила, что скрыть убийство все равно не получится, она сама позвонила в полицию и во всем призналась», — сообщается в публикации.

В итоге правоохранители задержали подозреваемую в убийстве.

Что заявили в СК об убийстве в Балашихе

В ГСУ СК России по Московской области подтвердили факт происшествия в Балашихе. Как отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства, жительнице Подмосковья уже предъявили обвинение в убийстве.

«1 апреля 2024 года обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте. Далее, чтобы скрыть произошедшее, она разделила тело потерпевшего на части, однако в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — сообщает СК.

В ведомстве добавили, что обвиняемая на допросе признала свою вину в совершении преступления. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли мобильные телефоны, два ножа, топор, смывы вещества бурого цвета, следы пальцев рук. По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Может, они из Питера приехали»

Пользователи Telegram в комментариях к соответствующей новости вспомнили о том, что убийствами с последующим расчленением печально знаменит Санкт-Петербург. За последние годы в городе на Неве произошел ряд подобных случаев, в частности, на всю страну прогремело преступление доцента кафедры истории нового времени исторического факультета (с 2014 года — Института истории) СПбГУ Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко.

«Ох, не Питер, а то нас уже расчленинград называть начали», — замечает пользователь с именем Born in USSR.

«Я думала, снова Питер», — пишет Марина.

«Может, они из Питера переехали», — предполагает Светлана.

Последний раз о подобном преступлении в Санкт-Петербурге или Ленобласти сообщалось 8 марта. Тогда возле братского захоронения в СНТ «Надежда» поселка Симагино местный житель обнаружил подозрительную сумку. Как уточнялось, внутри оказались человеческие останки.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», — рассказал источник.

По его словам, человек, судя по всему, умер уже давно. После обнаружения останков специалисты приступили к установлению личности погибшего.

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