Подростки запинали москвича до смерти и забрали его телефон В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве трое подростков 11 апреля избили и ограбили мужчину, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. В больнице пострадавший скончался от полученных травм. Молодых людей 2006 и 2008 годов рождения задержали и предъявили им обвинение.

11 апреля 2024 года трое фигурантов, находясь вблизи здания на Малом Златоустинском переулке , подошли к 35-летнему местному жителю и подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон, — сообщили в Следкоме.

Задержанные частично признали вину. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж».

Утром 16 апреля в Москве на Комсомольской площади был обнаружен труп 44-летнего мужчины. На теле убитого обнаружены следы от ножевых ранений. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела. На месте работу правоохранительных органов координирует Мещанский межрайонный прокурор Денис Боровский.