Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли у площади трех вокзалов в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Комсомольской площади утром 16 апреля обнаружен труп 44-летнего мужчины, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. На теле убитого обнаружены следы от ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, утром 16 апреля 2024 года вблизи Комсомольской площади в городе Москве обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее двух ножевых ранений в области туловища, — сообщили в Следкоме.

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела. На месте работу правоохранительных органов координирует Мещанский межрайонный прокурор Денис Боровский.

Ранее в подмосковном лесу был обнаружен скелет пожилой женщины, пропавшей в августе. 79-летняя местная жительница ушла с дачи в СНТ «Ветеран-Дубки» и пропала без вести. Поисковики обнаружили тело пенсионерки 14 апреля в лесу рядом с деревней Купелицы. По оценкам источника, с момента смерти прошло около девяти месяцев. Личность погибшей была установлена по документам, найденным рядом с телом.