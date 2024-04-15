Скелет пропавшей женщины нашли в лесу Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скелетированный труп пенсионерки нашли в лесу Московской области. Женщина пропала в августе 2023 года, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 79-летняя местная жительница ушла с дачи в СНТ «Ветеран дубки» и пропала без вести. Поисковики обнаружили тело пенсионерки 14 апреля в лесу рядом с деревней Купелицы. По оценкам источника, с момента смерти прошло около 8-9 месяцев.

Личность погибшей была установлена по документам, найденным рядом с телом. В настоящее время полиция проводит проверку. Причина смерти россиянки будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно о громком убийстве в подмосковной Балашихе. Дочь забила ножом до смерти своего отца во время семейного ужина, расчленила труп и сложила части тела в холодильник. Убийство произошло вечером 1 апреля в ходе конфликта между близкими родственниками.

Также в центре столицы задержали жителя Мытищ, который угрожал пенсионерке убийством и порезал горло ее внучке. Пострадавшая 25-летняя девушка попала в больницу с ранением, ей оказали необходимую медицинскую помощь.