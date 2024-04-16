Полицейский отсудил 15 тысяч у магазина, повесившего его на доску позора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани владелец супермаркетов «Пятерочка» ООО «Агроторг» заплатит 15 тысяч рублей полицейскому, чье фото ошибочно опубликовали на «доске позора» в мессенджере WhatsApp, сообщает пресс-служба Ново-Савиновского районного суда. Фото силовика увидело его начальство и потребовало разъяснений. В публикации утверждалось, что мужчина не оплатил две бутылки водки, хотя по факту полицейский рассчитался с кассиром и имел чек о покупке.

В «Агроторге» после разбирательств сняли обличительный пост после публикации и публично признались, что были не правы. При этом самому полицейскому никто не позвонил и не извинился. Тот предложил магазину добровольно компенсировать ему моральный ущерб, но там отказались. В итоге работник МВД потребовал от «Пятерочки» 50 тысяч рублей через суд.

Суд решил иск удовлетворить частично, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда 10 000 рублей, в возмещение расходов на представителя 5000 рублей, возместить расходы по госпошлине в сумме 300 рублей, — сообщили в суде.

Зимой в подмосковном Клину поймали серийную воровку. Женщина вынесла товары без оплаты как минимум из пяти магазинов. В основном ее добычей становились колбаса и сыр. Теперь против женщины завели дело о краже.