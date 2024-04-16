Историк объяснил, почему поиски Янтарной комнаты зашли в тупик Историк Суржик: охлаждение отношений РФ и Запада мешает поискам Янтарной комнаты

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Существует много теорий о том, где искать фрагменты Янтарной комнаты, пропавшей после Великой Отечественной войны, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. При этом поиски, по его словам, затрудняются двумя факторами: тем, что комнату перевозили по частям и разными видами транспорта, а также невозможностью полноценно расследовать исчезновение.

После того как Запад пошел на охлаждение отношений с Россией, многие версии не получили развития. Да и внимание различных политических и общественных деятелей сейчас далеко от поисков Янтарной комнаты, — подчеркнул Суржик.

Историк отметил, что, согласно одной из версий, комнату могли вывезти из России немецкие войска, а затем она с другими ценностями по приказу Адольфа Гитлера была отправлена в Польшу.

Польские подводные археологи обнаружили в Балтийском море немецкий пароход «Карлсруэ», затопленный союзниками 13 апреля 1945 года. Говорят, что он стал легкой мишенью для английских истребителей, поскольку нес невероятно тяжелый груз — вполне возможно, что там были и фрагменты Янтарной комнаты. Если верить этой версии, то комната утрачена безвозвратно, потому что в агрессивной морской воде янтарь просто расплавится, — пояснил историк.

Несколько лет назад немецкие археологи-любители пришли к выводу, что Янтарная комната может быть закопана в окрестностях Дрездена. По их мнению, фрагменты панелей, которыми были обшиты стены кабинета, следует искать в системе пещер рядом с холмами Хартенштайна.