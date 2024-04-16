Муж умершей после подтяжки живота москвички рассказал о ее просьбе Умершая после подтяжки живота москвичка предчувствовала смерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умершая после операции по подтяжке живота москвичка предчувствовала свою смерть, сообщил ее муж в разговоре с Telegram-каналом Mash. По его словам, 40-летняя супруга попросила его не спускать все на самотек в случае ее смерти.

Если я умру — не спускай на самотек, — процитировал мужчина слова супруги.

Он уточнил, что супруга ненадолго перенесла операцию. Показатель гемоглобина в крови был низким и ей приходилось ставить капельницы с железом. В комментарии РЕН ТВ мужчина сказал, что будет ждать результатов судебно-медицинской экспертизы. В клинике утверждали, что у женщины оторвался тромб и вины медперсонала в этом нет.

Мы сейчас в морге находимся. В общем, мы посмотрим на выводы, которые сделает экспертиза, и если там не та причина, которую озвучила клиника, то, конечно, мы будем разбираться, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что на следующий день после абдоминопластики живота 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители провели в клинике обыски, изъяли служебную и медицинскую документацию.