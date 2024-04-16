В Москве еще один человек умер после пластической операции СК: в Москве женщина умерла после подтяжки живота в частной клинике

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В Москве женщина умерла после пластической операции в одной из частных клиник, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу. По предварительным данным, на следующий день после абдоминопластики живота 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.

Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть), — уточнили в СК.

Правоохранители проводят в клинике обыски, изучают служебную и медицинскую документацию. В ближайшее время следователи назначат ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую, добавили в ведомстве.

Ранее в Москве частично приостановили деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова. Это связано с расследованием смерти одного из пациентов. Следователи провели обыски в домах руководства учреждения, генерального и исполнительного директоров, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога.

Известно, что в IQ Plastique оперировали продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Ему провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти является заражение крови.