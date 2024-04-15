Деятельность клиники Хайдарова частично приостановили из-за смерти пациента

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Тимур Хайдаров

В Москве частично приостановлена деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова на время расследования смерти одного из пациентов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические.

В рамках расследования уголовного дела следователями установлено, что бенефициаром клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик», а также ряда других аналогичных клиник является Тимур Хайдаров. Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам, — сказано в сообщении.

Следователи совместно со специалистами Росздравнадзора провели обыски в домах руководства клиники, генерального и исполнительного директоров, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в самой IQ Plastique. Правоохранители изъяли документы и информационные носители. Операционные в клинике также опечатали, уточнили в СК.

По версии следствия, 16 февраля в IQ Plastique 36-летнему пациенту провели операцию, а на следующий день он почувствовал ухудшение. Мужчина обратился в клинику, и ему провели повторную операцию. Однако состояние продолжило ухудшаться, после госпитализации он впал в кому и в скором времени скончался.

Известно, что в IQ Plastique оперировали продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Ему провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти является заражение крови.