В Уфе бездомный мужчина дважды попытался напасть на жительниц города, следуя за ними в подъезд. Оба раза он попал на камеры видеонаблюдения, и оба раза ему помещали смелые женщины.
Сколько жертв пострадали от покушений бездомного в Уфе
15 апреля 52-летний бездомный мужчина дважды попытался напасть на жительниц города Уфы. В первом случае он зашел в подъезд вслед за школьницей. Лицо злоумышленника смогла зафиксировать камера, установленная на домофоне входной двери. На записи слышно, как мужчина успевает войти в подъезд до того, как закрывается дверь, а через несколько секунд слышен крик девочки.
Школьницу от маньяка отбила директор местной гимназии, ставшая свидетелем нападения. Она же включила камеру на телефоне и догнала маньяка, чтобы запечатлеть его лицо.
«Повернись! Слышишь, мужик, я тебя сняла», — кричала женщина насильнику в спину.
В течение получаса злоумышленник попытался напасть на девушку в другом подъезде, но тут же его спугнула оказавшаяся у подъезда женщина. Позже она сняла его на видео.
Кто спас школьницу от насильника
Преследовавшей насильника после попытки напасть на девочку оказалась директор местной гимназии № 86 Светлана Михеева. В разговоре с UFA1.ru она рассказала, что оказалась на месте случайно и не могла не среагировать. Также она отметила, что пострадавшая девочка сейчас работает с психологом.
«Если кто-то кричит, то я не могу стоять в стороне. У меня всё хорошо. С девочкой работает психолог», — рассказала педагог.
В комментарии «Газете.Ru» Михеева заявила, что не считает себя героем. Также она отметила, что находится в шоке от произошедшего.
»[Геройство] преувеличивают, оказалась просто рядом и проявила неравнодушие. У девочки телесных повреждений нет. Испытала сильный испуг и шок», — сказала она.
Как искали насильника
Видео, снятое учительницей и соседкой другой жертвы, было опубликовано в городских сообществах. Судя по кадрам одного из видео, мужчина был в состоянии опьянения. Задержали насильника только на следующий день. Для этого полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
При задержании мужчина признался, что приставал к девочке. При этом он не уточнял, с какой целью. Известно, что ранее он уже был судим.
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