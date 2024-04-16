Отважная учительница и бдительные соседи: кто спасал уфимок от маньяка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяк в представлении ИИ

В Уфе бездомный мужчина дважды попытался напасть на жительниц города, следуя за ними в подъезд. Оба раза он попал на камеры видеонаблюдения, и оба раза ему помещали смелые женщины.

Сколько жертв пострадали от покушений бездомного в Уфе

15 апреля 52-летний бездомный мужчина дважды попытался напасть на жительниц города Уфы. В первом случае он зашел в подъезд вслед за школьницей. Лицо злоумышленника смогла зафиксировать камера, установленная на домофоне входной двери. На записи слышно, как мужчина успевает войти в подъезд до того, как закрывается дверь, а через несколько секунд слышен крик девочки.

Школьницу от маньяка отбила директор местной гимназии, ставшая свидетелем нападения. Она же включила камеру на телефоне и догнала маньяка, чтобы запечатлеть его лицо.

«Повернись! Слышишь, мужик, я тебя сняла», — кричала женщина насильнику в спину.

В течение получаса злоумышленник попытался напасть на девушку в другом подъезде, но тут же его спугнула оказавшаяся у подъезда женщина. Позже она сняла его на видео.

Кто спас школьницу от насильника

Преследовавшей насильника после попытки напасть на девочку оказалась директор местной гимназии № 86 Светлана Михеева. В разговоре с UFA1.ru она рассказала, что оказалась на месте случайно и не могла не среагировать. Также она отметила, что пострадавшая девочка сейчас работает с психологом.

«Если кто-то кричит, то я не могу стоять в стороне. У меня всё хорошо. С девочкой работает психолог», — рассказала педагог.

В комментарии «Газете.Ru» Михеева заявила, что не считает себя героем. Также она отметила, что находится в шоке от произошедшего.

»[Геройство] преувеличивают, оказалась просто рядом и проявила неравнодушие. У девочки телесных повреждений нет. Испытала сильный испуг и шок», — сказала она.

Как искали насильника

Видео, снятое учительницей и соседкой другой жертвы, было опубликовано в городских сообществах. Судя по кадрам одного из видео, мужчина был в состоянии опьянения. Задержали насильника только на следующий день. Для этого полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

При задержании мужчина признался, что приставал к девочке. При этом он не уточнял, с какой целью. Известно, что ранее он уже был судим.

Читайте также:

В Партизанске обстреляли окно в школьном туалете

Вуз, свадьба, суд: что нового в деле сестер Хачатурян, как они сейчас живут

Встреча с незнакомцами закончилась для москвича травмой прямой кишки