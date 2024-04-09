Вуз, свадьба, суд: что нового в деле сестер Хачатурян, как они сейчас живут

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ангелина Хачатурян, 2018 год

В середине мая состоится очередное заседание по делу Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми более пяти лет назад, рассказал адвокат Ярослав Пакулин. Судебные слушания длятся почти год. NEWS.ru выяснил, почему в течение долгого времени не появилось новой информации о процессе, как он продвигается и влияет на жизнь Крестины, Ангелины, а также Марии Хачатурян.

Что нового в деле сестер Хачатурян

27 июля 2018-го на лестничной клетке дома на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. В ходе допроса они признались в содеянном, но заявили, что отец систематически издевался над ними и насиловал их.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В июле 2020 года Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение в отношении старших сестер с квалификацией «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону. Впоследствии дело вернули в надзорное ведомство.

В конце октября 2023 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Крестины и Ангелины, которое рассматривается отдельно от дела младшей сестры Марии, и вернула его в СК РФ на дополнительное расследование.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Крестина Хачатурян, 2018 год

Между тем в Бутырском райсуде столицы рассматривается дело Хачатуряна. Разбирательство инициировали родственники отца девушек. Они считают беспочвенными выдвинутые против мужчины обвинения в сексуальном насилии и в регулярных истязаниях своих детей.

Рассмотрение дела сестер застопорилось, рассказал Пакулин NEWS.ru.

«Мы продвигаемся с переменным успехом из-за того, что свидетели не очень добросовестно являются. Из-за этого между заседаниями порой бывают большие перерывы. Следующее слушание будет в середине мая. Дела девушек сейчас находятся в следственном управлении. Вероятно, еще будут проводить экспертизы», — сообщил адвокат Марии Хачатурян.

Процесс по делу Хачатурян специально затягивают?

Пакулин отметил, что дела сестер Хачатурян не сдвинутся с мертвой точки до тех пор, пока не будет вынесен вердикт в отношении их отца.

«Пока не будет рассмотрено дело самого Михаила Хачатуряна, никаких активных действий по делам его дочерей проводиться не будет. Но сколько времени на это потребуется — это вопрос к суду, насколько они будут поторапливаться», — уточнил адвокат.

О том, что процесс затормозился, рассказала NEWS.ru и мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук. Она предположила, что затягивание судебного разбирательства на руку родственникам отца девушек.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Аурелия Дундук

«Пока не решится суд там, у нас ничего не пойдет. Это еще будет тянуться, потому что та сторона постоянно что-то придумывает. У нас же должны были выбирать суд присяжных и никак не могли выбрать из-за них, они не давали. И потом началось его дело. Все, через что мы прошли, мучались, опять лежит», — высказала мнение Дундук.

Когда будет вынесен вердикт по делу Хачатуряна

Адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян сообщила NEWS.ru, что процесс по делу отца девушек идет крайне медленно по нескольким причинам. Первая заключается в том, что его рассматривают сразу трое судей, предположила Давтян.

«По желанию стороны защиты Михаила Хачатуряна процесс рассматривается составом из трех судей. Это, конечно, серьезно замедляет рассмотрение дела», — высказала мнение Давтян.

Вторая причина, по ее словам, состоит в том, что в деле фигурируют «несколько десятков свидетелей, которых нужно допросить об обстоятельствах более чем пятилетней давности».

«Мы рассчитываем, что в этом году дело в отношении Михаила Хачатуряна рассмотрят, и уже в зависимости от результатов будет рассматриваться дело в отношении его дочерей», — отметила Давтян.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, и адвокат Мари Давтян (слева направо) после рассмотрения по существу дела сестер Хачатурян у здания Мосгорсуда

Какие прогнозы делают адвокаты по делу сестер Хачатурян

Пакулин подчеркнул, что вероятность благоприятного исхода судебного разбирательства по делу сестер Хачатурян сохраняется и даже усиливается. Он высказал мнение, что возможно даже полное прекращение дел против девушек.

«Если суд установит, что Михаил Хачатурян виновен в особо тяжких насильственных преступлениях, то будет очевидно, что сестры действовали в рамках необходимой обороны, чтобы сохранить свои жизни. Если вина будет установлена судом, то это кардинальным образом повлияет на отношение к делам девочек, вплоть до их возможного прекращения», — предположил адвокат.

Такого же мнения придерживается Давтян. Она отметила, что защита девушек с самого начала настаивает на том, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны.

«Если Михаил Хачатурян будет признан виновным по тем составам преступлений, по которым он обвиняется, это будет еще одним дополнительным и важным основанием говорить о том, что сестры Хачатурян действовали в рамках необходимой самообороны. Мы на этом настаивали в начале процесса, и как раз расследование в отношении Михаила Хачатуряна должно это подтвердить», — заявила Давтян.

Фото: City News Moskva/Global Look Press Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян во время заседания суда, 2019 год

Как сейчас живут сестры Хачатурян

Дундук рассказала, что сейчас сестры Хачатурян не находятся под домашним арестом. Тем не менее в рамках избранной меры пресечения им запрещено общаться друг с другом, из-за чего девушки очень сильно скучают.

«Это очень трудно, конечно. Они сильно страдают из-за этого. Девушки привыкли быть вместе. Они часто говорят: „Когда это все закончится? Хочется семейной обстановки, когда мы все вместе встретимся и посидим“», — рассказала она.

Дундук добавила, что долгое время девушки не могли поступить в вуз, просто потому что не понимали, как будут развиваться события.

«Они из-за этого не могут доучиться, не знают, что делать. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, что будет в дальнейшем», — сказала мать девушек.

По словам Дундук, Крестина Хачатурян хочет поступать на экономический факультет. Женщина добавила, что, возможно, в этом году они попробуют реализовать эту мечту.

«Старшая на экономический, наверное, поступит в этом году. У них оценки в аттестатах хорошие, они хорошо учились. Пока шел судебный процесс, Ангелина и Мария окончили школу. Мария индивидуально занималась математикой и русским языком — предметами, по которым она должна была сдавать экзамены», — подчеркнула мать девушек.

Фото: City News Moskva/Global Look Press Мария Хачатурян

Она добавила, что Ангелина и Мария также хотели бы поступить в вузы, но пока решают, стоит ли это сейчас делать.

Дундук отметила, что сейчас все девушки работают. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сестры заняты в сфере торговли, но их мать опровергла эти сведения. Она не стала уточнять, чем именно они занимаются.

«Они работают. Я уже не могу всех их содержать. Сами знаете, какие зарплаты маленькие. Трудно мне одной», — сказала Дундук.

Кроме того, она опровергла информацию о том, что старшие сестры Хачатурян живут с молодыми людьми. По словам Дундук, это запрещено в соответствии с национальными традициями. При этом она отметила, что у Крестины и Ангелины действительно есть молодые люди, их родители знакомы друг с другом. Тем не менее девушки пока не планируют выходить замуж.

«Они не хотят свадьбы, потому что какая свадьба без сестер? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», — заключила Дундук.

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