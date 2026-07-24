Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:15

«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации

MK.RU: сестра Хачатуряна заявила, что дело об убийстве могут не довести до суда

Сестра убитого Михаила Хачатуряна Марина у здания Бутырского районного суда города Москвы Сестра убитого Михаила Хачатуряна Марина у здания Бутырского районного суда города Москвы Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственники бизнесмена Михаила Хачатуряна опасаются, что уголовное дело о его убийстве могут прекратить, не доводя до суда, передает MK.RU. Сестра предпринимателя Марина рассказала, что решение кассации — это не правосудие, поскольку по существу ни один эпизод нормально не исследовался.

Для нас это не правосудие, а повторение того, что уже было раньше. <...> Когда представители Михаила пыталась задавать вопросы об обстоятельствах якобы имевшегося насилия, эти вопросы снимались,отметила женщина.

Отдельно она указала на спор вокруг экспертиз. Марина уточнила, что заключения специалистов, представленных стороной Хачатуряна, суд счел «частным мнением», хотя они работали с теми же материалами, что и эксперты, чьи выводы легли в основу обвинения.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять посмертный приговор Хачатуряну, признанному виновным в насильственных действиях в отношении дочерей. Как уточнил адвокат Георгий Чугуашвили, защита намерена подать жалобу в Верховный суд РФ.

Общество
Михаил Хачатурян
сестры Хачатурян
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей трех парадных эвакуировали на Олеко Дундича в Петербурге
В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации
В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.