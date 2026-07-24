«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации MK.RU: сестра Хачатуряна заявила, что дело об убийстве могут не довести до суда

Родственники бизнесмена Михаила Хачатуряна опасаются, что уголовное дело о его убийстве могут прекратить, не доводя до суда, передает MK.RU. Сестра предпринимателя Марина рассказала, что решение кассации — это не правосудие, поскольку по существу ни один эпизод нормально не исследовался.

Для нас это не правосудие, а повторение того, что уже было раньше. <...> Когда представители Михаила пыталась задавать вопросы об обстоятельствах якобы имевшегося насилия, эти вопросы снимались, — отметила женщина.

Отдельно она указала на спор вокруг экспертиз. Марина уточнила, что заключения специалистов, представленных стороной Хачатуряна, суд счел «частным мнением», хотя они работали с теми же материалами, что и эксперты, чьи выводы легли в основу обвинения.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять посмертный приговор Хачатуряну, признанному виновным в насильственных действиях в отношении дочерей. Как уточнил адвокат Георгий Чугуашвили, защита намерена подать жалобу в Верховный суд РФ.