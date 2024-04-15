Встреча с незнакомцами закончилась для москвича травмой прямой кишки В Подмосковье группа мужчин похитила и изнасиловала молодого москвича

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 22-летний местный житель обратился в полицию после группового изнасилования, передает Telegram-канал SHOT. Молодой человек рассказал, что приехал на вечеринку к троим незнакомым мужчинам в Люберцах. После нескольких порций алкоголя он не смог ходить и периодически терял сознание. По его словам, мужчины сделали ему несколько уколов.

Как уточняется в публикации, трое неизвестных мужчин перевезли его в квартиру, где начали насиловать (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). На следующий день потерпевший очнулся в своей квартире и вызвал скорую. Медики диагностировали у него травму прямой кишки. Полиция начала проверку по факту заявления. Биоматериалы пострадавшего переданы в лабораторию, чтобы установить, что именно вкалывали молодому человеку.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы. За два дня до этого мать пострадавшей написала заявление в полицию и потребовала привлечь молодого человека к ответственности. Мужчина вступил в половую связь с девочкой в кинотеатре в Колпино. Подозреваемый настаивает, что между ним и подростком все происходило по обоюдному согласию.