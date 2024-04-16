Школа в Приморье не сообщила правоохранителям об обстреле В Приморье неизвестный расстрелял окно школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура начала проверку по факту сообщения об обстреле окон в школе города Партизанска. Пресс-служба надзорного ведомства отмечает, что инцидент произошел 15 апреля вечером, но администрация не стала сообщать о происшествии правоохранителям.

Установлено, что повреждение имущества выявлено вечером 15 апреля во внеучебное время, однако администрация учреждения о произошедшем в правоохранительные органы не сообщила. Об инциденте стало известно лишь после того, как школьники распространили в соцсетях соответствующую видеозапись, — сообщили в прокуратуре.

До этого в Сети появился ролик, в котором школьница показывает следы от пуль на стекле первого этажа здания. Теперь руководству учебного учреждения придется объясниться за бездействие при этом происшествии, а силовикам предстоит установить стрелка.

PrimaMedia отмечает, что было повреждено остекление в школьном туалете. На окнах осталось не менее пяти следов от пуль. Предположительно, стрельба велась из пневматического оружия. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

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