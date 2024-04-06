Шутка подростка привела к перелому позвоночника у одноклассника SHOT: московский школьник сломал позвоночник однокласснику на перемене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве школьник сломал позвоночник своему однокласснику во время перемены, передает Telegram-канал SHOT. Он в шутку перевернул 13-летнего мальчика вверх ногами.

После неудачной выходки ребенка госпитализировали. Врачи констатировали перелом грудины и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. По словам школьника, травму ему нанес друг.

Со слов мальчика, он подсел к двум одноклассникам на скамейку, после чего один из них скрутил его руками, перевернул и отпустил обратно. Тогда пострадавший почувствовал боль в области груди, однако никому не стал говорить об этом.

Дома ребенку стало тяжело дышать, и он решил рассказать матери о случившемся. Проводится проверка. По словам мальчика, конфликтов со сверстником у него было.

Ранее подросток в одной из бургерных Санкт-Петербурга ударил ножом 13-летнюю девочку, после того как между ними произошел конфликт. Пострадавшая получила резаную рану бедра, в больнице ей оказали первую помощь и отпустили домой. 17-летнего нападавшего ищет полиция. Конфликт произошел в одном из общепитов в Красносельском районе Северной столицы, подростки сидели за соседними столиками. В один момент между ними вспыхнул конфликт, который позже перерос в поножовщину.