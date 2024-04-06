Подросток схватился за нож после ссоры с девочкой в общепите Подросток в Санкт-Петербурге ударил 13-летнюю девочку ножом и скрылся

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Подросток в одной из бургерных Санкт-Петербурга ударил ножом 13-летнюю девочку после того, как между ними произошел конфликт, сообщает издание 78.ru. Пострадавшая получила резаную рану бедра, в больнице ей оказали первую помощь и отпустили домой. 17-летнего нападавшего ищет полиция.

Конфликт произошел в одном из общепитов в Красносельском районе Северной столицы, подростки сидели за соседними столиками. В один момент между ними вспыхнул конфликт, который позже перерос в поножовщину. Полицейские получили записи с камер видеонаблюдения и приступили к поискам подростка.

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