Тюменские подростки сломали позвоночник первокласснику

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В Тюмени ученик первого класса попал в больницу после конфликта со старшеклассниками, сообщает MK.RU. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Он не может сидеть и ходить.

По данным издания, все началось на детской площадке. Одному из подростков не понравилось, что все присутствующие на ней дети засмеялись, когда он поскользнулся и упал. Он решил отомстить.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после этого несколько подростков бегут за первоклассником. Они настигли его у подъезда одного из домов, и один из них толкнул ребенка на лестницу. Самостоятельно он встать уже не мог, скорую вызвали прохожие.

Мать пострадавшего заявила о случившемся в полицию, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге первоклассники сломали однокласснику позвонок. Они взяли его за руки и ноги и кинули спиной на стол. Ребенок почувствовал сильную боль в области шеи. Родители отвели его к врачам. В ходе осмотра специалисты диагностировали у школьника компрессионный перелом седьмого позвонка. Госпитализация ребенку не потребовалась, он находится в удовлетворительном состоянии.