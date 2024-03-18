Сибиряк чуть не убил бабушку и дедушку, заставлявших его работать

Жителя поселка Речник Новосибирской области арестовали за покушение на родных бабушку и дедушку, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службе управления судебного департамента в НСО. Как подчеркнули в ведомстве, задержанный заявил, что таким образом он хотел отомстить родственником за то, что они заставляли его работать.

Мужчина пояснил в судебном заседании, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли его работать и вести правильный образ жизни, — пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, внук проживал с бабушкой и дедушкой и вел аморальный образ жизни, в том числе не работал и употреблял запрещенные вещества. Из-за этого родственники часто ссорились. 14 марта между мужчиной и родными вновь разгорелся конфликт. Подозреваемый ушел из дома, но через несколько часов вернулся пьяным и попытался убить бабушку и дедушку. Те оказали сопротивление, сам мужчина успел скрыться, через несколько дней его удалось задержать. Пострадавшие были госпитализированы.

В Новосибирске ранее задержали 26-летнего местного жителя, который с ножом бросался на прохожих с целью обокрасть их. По данным полиции, добычей злоумышленника стал пакет со сливками, на действия подозреваемого пожаловались два человека.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.