В Москве ревнивец вонзил нож в плечо жены В Москве задержали ударившего ножом супругу ревнивца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юго-западе Москвы местный житель из ревности ударил жену ножом, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу. Мужчину задержали и изъяли у него два ружья, травматический пистолет и целый арсенал ножей.

По данным следствия, конфликт между супругами произошел в квартире на Профсоюзной улице. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и ударил жену в плечо. Она успела выбежать из дома и вызвать полицию.

К прибытию сотрудников Росгвардии нападавший закрылся в квартире. Пока правоохранители разговаривали с ним, все возможные пути отхода были заблокированы. После этого 40-летний москвич открыл дверь и сдался. Его доставили в отдел полиции, где он признался, что напал на супругу из-за ревности.

Ранее в Приморье в суд направили дело многодетного отца, подозреваемого в убийстве 11-летней давности. По версии обвинения, в 2013 году он из-за ревности выстрелил в машину, но попал в случайного пассажира, который скончался. Затем фигурант уехал в Ульяновскую область, но после вмешательства прокуратуры его нашли и заключили под стражу.

В городе Менделеевске в Татарстане местная жительница из ревности отрезала половой орган супругу, узнав о его измене. Прибывшие на место медики нашли пострадавшего без сознания. Женщина была в шоке, несвязно разговаривала и не понимала, что происходит.