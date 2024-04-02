В Приморье за убийство 11-летней давности осудят отца шестерых детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморье перед судом предстанет многодетный отец по делу об убийстве, совершенном в 2013 году из ревности, сообщили в региональной прокуратуре. Мужчину подозревают в стрельбе из ружья, снаряженного картечью.

В ведомстве сообщили, что 11 лет назад обвиняемый повздорил в кафе в Уссурийске с мужчиной. После этого он сел за руль Land Cruiser 200 и стал преследовать автомобиль Toyota Kluger. Затем 32-летний фигурант через открытое окно машины открыл огонь.

В результате пуля попала в голову одного из пассажиров, который не был участником конфликта. Он скончался на месте. А мужчины, с которым в кафе завязалась ссора, в машине не было.

Обвиняемый уехал в Ульяновскую область, где стал отцом шестерых детей. Из-за его отсутствия в Приморье уголовное дело, возбужденное по статье об убийстве, было приостановлено. Однако после вмешательства прокуратуры фигуранта нашли и заключили под стражу.

Ранее в городе Менделеевске в Татарстане женщина из ревности отрезала половой орган супругу. Поводом стала измена мужа, в которой он признался во время застолья. Приехавшие на место медики обнаружили пострадавшего без сознания от шока и боли.

До этого в Петербурге во время распития алкоголя между двумя приятелями случилась поножовщина. Мужчина воткнул ножницы в голову знакомого во время конфликта, разгоревшегося из-за ревности. Второй тоже получил ранения, в результате обоих госпитализировали.