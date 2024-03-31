В Татарстане ревнивица отрезала мужу половой орган

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Менделеевск Республики Татарстан женщина из ревности отрезала половой орган супругу, сообщает KazanFirst со ссылкой на источник. По данным издания, мужчина рассказал жене, что изменил ей, после этого обиженная женщина взялась за нож.

ЧП произошло во время распития алкогольных напитков. Приехавшие на место медики обнаружили пострадавшего без сознания от шока и боли. Источник уточнил, что женщина также была в шоке от того, что сделала, она несвязно разговаривала и не понимала, что происходит.

Ранее житель Краснодара зарезал мужчину, потому что приревновал его к возлюбленной. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили его и тело 64-летнего убитого. Краснодарец рассказал им, что приехал выяснить отношения, однако завязался конфликт, который перерос в поножовщину. Во время драки он ударил мужчину в шею, тот погиб. Обвиняемый сдался полиции сам. Он подписал чистосердечное признание и был заключен под арест.

До этого в Петербурге мужчина воткнул в голову знакомого ножницы во время ссоры, начавшейся в ходе застолья. Причиной нападения стала ревность. Приятели выпивали, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры оппоненты нанесли друг другу ножевые ранения, после чего оба были госпитализированы.