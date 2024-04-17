Поножовщина вора с охранником в Москве попала на видео Росгвардейцы задержали мужчину за поножовщину из-за кражи алкоголя в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина, сообщила NEWS.ru пресс-служба силового ведомства. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.

[Охранник] пояснил, что при пресечении попытки украсть алкоголь в магазине у него произошел конфликт с молодым человеком. В ходе потасовки гражданин достал нож и нанес ему резаную рану руки. 30-летний житель Московской области был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в Росгвардии.

Ранее в Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Убитый являлся программистом «Почты России», а подозреваемый до этого конфликтовал с работниками сервиса. Силовик постоянно пытался досматривать руководителя отделения, а если кто-то пытался с ним спорить, он напоминал, что имеет при себе пистолет. Известно, что труп убитого мужчине помогал прятать подельник.