В квартире подозреваемого в убийстве москвича нашли десятки млн рублей СК: 44 млн рублей найдены в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста

Фото: t.me/skmoscowgsu

Оперативники нашли 44 млн рублей и $300 тысяч при обысках в квартире, где жил подозреваемый в убийстве мотоциклиста 21-летний Шахин Аббасов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве. В ведомстве добавили, что следователи установят принадлежность денег, а также определят законность получения и оборота данных средств.

Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тысяч, — говорится в сообщении.

Речь идет об убийстве 25-летнего жителя Москвы. Причиной конфликта между ним и Шахином Аббасовым стало замечание — владелец двухколесного транспорта обратил внимание на припаркованную на тротуаре у подъезда иномарку и обратился к водителю. В ответ на это владелец авто с ножом набросился на москвича и нанес ему удар в область паха. Пострадавший вскоре потерял сознание, упал и позднее скончался в реанимации.

Подозреваемого в убийстве еще не задержали, ранее правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. Как отметили источники, он, вероятно, смог покинуть Московский регион.

До этого стало известно, что оперативники нашли черный BMW, на котором скрылся подозреваемый. Мужчина бросил иномарку во дворах в нескольких километрах от места происшествия.