«Так получилось»: Аббасов оправдался за убийство байкера из-за парковки Обвиняемый в убийстве байкера из-за парковки Аббасов возражал против ареста

Фото: Столичный СК

Шахин Аббасов

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера из-за парковки, возражал в ходе заседания в Замоскворецком районном суде Москвы против ареста, передает РИА Новости. Комментируя преступление, подсудимый заявил, что «не желал этого, но так получилось». Он отметил, что сожалеет о случившемся.

Возражаю (против меры пресечения. — NEWS.ru). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом, — сказал он через переводчика.

Адвокат добавил, что Аббасов признает вину частично, так как не согласен с квалификацией. Защитник предложил суду назначить подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича из-за замечания. Мужчин подозревают в соучастии в преступлении.

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, который тот сделал ему замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.