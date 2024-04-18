Момент убийства 25-летнего мотоциклиста в Москве попал на видео

Фото: t.me/moscowproc

Момент убийства 25-летнего мотоциклиста Кирилла у дома на Краснодарской улице в Москве попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. По его данным, подозреваемым в убийстве является 21-летний Шахин Аббасов, который сейчас находится в бегах.

По информации канала, причиной конфликта стала Toyota Camry, которая была припаркована на тротуаре у подъезда: молодой человек возмутился местоположением иномарки и сделал замечание водителю, в ответ на это владелец авто с ножом набросился на москвича и нанес ему удар в область паха. SHOT сообщает, что пострадавший вскоре после этого потерял сознание и впал в кому, он скончался в отделении реанимации.

Также канал сообщил, что нападавший сбежал с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранительные органы, объявлен план «Перехват». По данным SHOT, полицейские получили ориентировку на BMW черного цвета, информация о подозреваемом направлена во все аэропорты и ж/д вокзалы.

Ранее очевидцы поножовщины, в результате которой скончался молодой мотоциклист, рассказали, что нападавший игнорировал все замечания в свой адрес и даже угрожал жителям дома на Краснодарской улице. По их словам, в этом доме живут отец и брат мигранта.